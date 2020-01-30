Мстительный кузбассовец обиделся на чужую жену и поджег ее дом

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:28:16+03:00

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Несговорчивость и забота о супруге едва не стоили жительнице Анжеро-Судженска дома. Она прогнала приятеля мужа, а тот в отместку поджег их дом.

25-летний житель Анжеро-Судженска в один из дней решил зайти в гости к своему знакомому, чтобы устроить небольшое застолье. Однако жена хозяина дома не обрадовалась гостю и его желанию выпить. Поэтому она прогнала его.

Молодой мужчина затаил обиду и решил отомстить за сорванную пьянку. Он взял бутылку с бензином и облил пристройку дома, где жила несговорчивая женщина с детьми и мужем. А потом поджег дом. Хозяева вовремя заметили пламя и потушили его. Бутылку же с остатками бензина обнаружили сотрудники полиции и пожарные - злоумышленник оставил ее возле дома.

Позже оказалось, что 25-летний мстительный гость уже имел ранее судимость. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU