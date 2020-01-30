На автовокзалах Кузбасса ввели бесконтактную систему покупки билетов

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:23:49+03:00

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На автовокзалах и автостанциях Кузбасса установили терминалы безналичной оплаты. Об этом пассажиры просили уже давно.

На данный момент 54 терминала установлены во всех кассах девяти автовокзалов и 17 автостанций Кузбасса, а также в автокассах в поселках Итатский, Красное и Панфилово. На кемеровском автовокзале оборудованы все восемь касс, на новокузнецком - четыре.

Министр транспорт Кузбасса Сергей Рубан отметил, что терминалы для безналичной оплаты устанавливаются для удобства жителей области.

- Неоднократно поступали просьбы от людей - наладить на автовокзалах Кузбасса систему оплаты по картам, чтобы не было необходимости искать банкоматы и снимать наличные для приобретения билетов на пригородные и междугородные маршруты. Благодаря поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на это было выделено дополнительное финансирование, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU