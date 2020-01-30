2020-01-30T13:49:54+03:00
Происшествия

Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео

Камеры зафиксировали, как мужчина бежал по улице [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.
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Момент побега осужденного из здания суда в Новокузнецке зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео.Видео: СУ СК РФ по Кемеровской области

Установленные над входом камеры видеонаблюдения зафиксировали тот момент, когда осужденный на 15 лет лишения свободы за грабеж мужчина сбежал из здания суда. На кадрах видно, как мужчина быстрым шагом выходит из здания, а потом убегает от него в сторону. Сейчас сбежавшего преступника, Андрея Федорова, разыскивает полиция.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, Андрей Федоров сбежал из здания суда 29 января. После вынесения приговора он попросил отвести его в уборную. Там, воспользовавшись моментом, он ударил конвоира в лицо и покинул здание суда. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Конвоиру диагностированы травмы легкой степени тяжести. Он находится на амбулаторном лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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