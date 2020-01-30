В Кузбассе снова вводится режим неблагоприятных метеоусловий

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:08:20+03:00

В связи с этим предприятия должны на 15-20 процентов снизить количество выбросов

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В Кузбассе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Для него определили I степень - самую легкую.

При заявленном режиме предприятия должны будут снизить количество выбросов в атмосферу на 15-20 процентов. В Кемерове режим продлится сутки - с 18.00 четверга, 30 января, до 18.00 пятницы, 31 января. В Новокузнецке и Прокопьевске он продлится двое суток - до 18.00 субботы, 1 февраля.

Как сообщили в областном департаменте природных ресурсов и экологии, при I режиме мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. В частности, усиливается контроль за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничивается работа вспомогательного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU