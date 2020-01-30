Кемеровские онкологи пять часов удаляли огромную опухоль

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:24:55+03:00

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Хирурги областного онкодиспансера удалили огромную опухоль, которая выросла во рту у пациента. Сложнейшая операция длилась пять часов.

К кузбасским онкологам обратился 40-летний житель Кузбасса с огромной опухолью полости рта, после того как ему отказали в лечении в одном из ведущих онкоцентров страны. Опухоль развилась до четвертой стадии, проросла в окружающие ткани и дала метастазы в области главных магистральных сосудов, отметили специалисты. Хирурги онкологического отделения № 3 (отделение головы и шеи) удалили опухоль и закрыли образовавшуюся рану, пересадив ткани и сосуды самого пациента. Операция была проведена при помощи нового операционного микроскопа, который поступил в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение».

- Благодаря новому операционному микроскопу с использованием микрохирургической техники нам удалось закрыть огромный дефект, образовавшийся после удаления опухоли, при помощи перемещенных кожно-мышечных лоскутов самого пациента, - отметил заведующий онкологическим отделением № 3 областного клинического онкодиспансера Илья Васильченко.

Как отметили онкологи, после того как пациент пройдет послеоперационное восстановление, ему предстоит длительное лечение. Ему необходимо пройти курсы лучевой и химиотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU