2020-01-31T06:35:16+03:00
Общество

Кузбасский Следком начал проверку по факту отравления подростков неизвестным веществом

Несовершеннолетние в больнице в тяжелом состоянии
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский следком начал проверку по факту отравления подростков неизвестным веществомКузбасский следком начал проверку по факту отравления подростков неизвестным веществомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе органы Следственного комитета проводят проверку по факту отравления двух подростков. Пока непонятно, что именно употребляли несовершеннолетние.

В Ленинске-Кузнецком вечером 29 января прохожие обнаружили на одной из улиц двух подростков, лежащих на земле. Мальчик 15 лет и 14-летняя девочка находились без сознания. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила несовершеннолетних в одну из городских больниц. Сейчас по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

В медучреждении пострадавшим поставили диагноз - отравление неизвестным веществом. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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