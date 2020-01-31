2020-01-31T06:36:50+03:00
Происшествия

Кузбассовец создал нарколабораторию в качестве подработки

Для этого он арендовал частный дом
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец создал нарколабораторию в качестве подработки. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбассовец создал нарколабораторию в качестве подработки. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Ее в частном доме организовал 36-летний мужчина.

В Ленинске-Кузнецком правоохранители получили информацию, что местный житель занимается незаконным оборотом наркотиков. В результате спецоперации его задержали с поличным. Как оказалось, задержанный арендовал частный дом в целях конспирации, где в свободное от основной работы время изготавливал и фасовал запрещенные вещества для сбыта методом «закладок».

Во время обыска полицейские нашли и изъяли 700 граммов марихуаны и около 370 граммов мефедрона. Этого хватило бы на изготовление порядка тысячи разовых доз наркотических веществ. Также было обнаружено более 10 килограммов так называемых прекурсоров, которые используются для изготовления синтетических наркотиков.

Против мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу на время следствия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Также сейчас выясняются места приобретения прекурсоров наркотических веществ и устанавливаются возможные соучастники преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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