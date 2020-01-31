Кузбассовцы пересчитали уточек и заметили нечто необычное

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:40:22+03:00

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Итоги традиционной акции «Серая Шейка» подвели в Кузбассе. Порядка 300 человек вели подсчет уток на улицах города. А при подсчете они сделали небольшое открытие.

В Кемерове уточек считали у реки Искитимки. Здесь посетители парка круглый год подкармливают птиц, а потому здесь их традиционно больше всего.

- На Искитимке уток стало меньше, участники акции насчитали около 330 крякв. Кемеровчане заметили в городе новые места обитания уток: в районе ФПК порядка 25 особей, около остановки «Лапландия» насчитали восемь птиц, на реке Томь с набережной Кировского района заметили стаю из 80 крякв. В результате насчитали свыше 1,7 тысячи птиц, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии.

В Новокузнецке уток считали на реке Абе. Как оказалось, их количество с прошлого года не изменилось: более 1,1 тысячи крякв.

Впрочем, было и еще одно открытие при подсчете уток. Группа орнитологов и бердвотчеров увидела в пригороде Кемерова зимующую серую цаплю, еще одну стаю крякв - примерно 100 особей, а еще 15 гоголей и девять крохалей.

ИСТОЧНИК KP.RU