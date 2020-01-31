Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе
Серьезный пожар случился вечером 30 января в одном из домов города Юрги. Очевидцы сняли на видео ЧП
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе.Видео: vk/com, "Помощь в дороге/Юрга"
Сигнал о том, что горит одна из квартир в многоэтажном доме, поступил на пульт диспетчера в 19.56. На место ЧП тут же выдвинулись 16 пожарных и пять единиц техники. В моменту, когда они прибыли к горящему дому, из окна квартиры на третьем этаже вырывалось пламя, а лестница в подъезде была вся в дыму.
- Шестнадцать человек были эвакуированы по лестничным маршам с верхних этажей, два человека были спасены при помощи автолестницы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Позже специалисты установили: при пожаре полностью выгорела одна из квартир – на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU