2020-01-31T06:21:23+03:00
Происшествия

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе

Вырывающееся из окон пламя сняли очевидцы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk/com, "Помощь в дороге Юрга"Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk/com, "Помощь в дороге Юрга"
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Серьезный пожар случился вечером 30 января в одном из домов города Юрги. Очевидцы сняли на видео ЧП

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе.Видео: vk/com, "Помощь в дороге/Юрга"

Сигнал о том, что горит одна из квартир в многоэтажном доме, поступил на пульт диспетчера в 19.56. На место ЧП тут же выдвинулись 16 пожарных и пять единиц техники. В моменту, когда они прибыли к горящему дому, из окна квартиры на третьем этаже вырывалось пламя, а лестница в подъезде была вся в дыму.

- Шестнадцать человек были эвакуированы по лестничным маршам с верхних этажей, два человека были спасены при помощи автолестницы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Позже специалисты установили: при пожаре полностью выгорела одна из квартир – на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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