Кузбасские суды в третий раз эвакуируют из-за сообщений о минировании
В Кузбассе эвакуируют людей из зданий судов. В экстренные службы поступил очередной сигнал о минировании.
Вот уже третий день подряд в Кузбассе эвакуируют людей из зданий судов. Об очередной волне звонков о минировании сообщает осведомленный источник. Эвакуация ведется в разных городах области, при этом «заминированными» в этот раз оказались не только суды, но и здания, где размещается прокуратура, об этом сообщают очевидцы.
Напомним, сообщения о минировании в Кузбассе поступают в течение нескольких дней во второй половине января. Так, восемь раз приходилось эвакуировать людей из здания рынка «Сотка» в Кемерове, а 29 и 30 января - из зданий судов в Новокузнецке и Кемерове.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU