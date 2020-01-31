2020-01-31T07:59:17+03:00
Происшествия

Кузбасские суды в третий раз эвакуируют из-за сообщений о минировании

Сообщения поступают в экстренные службы города
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские суды в третий раз эвакуируют из-за сообщений о минированииКузбасские суды в третий раз эвакуируют из-за сообщений о минированииФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе эвакуируют людей из зданий судов. В экстренные службы поступил очередной сигнал о минировании.

Вот уже третий день подряд в Кузбассе эвакуируют людей из зданий судов. Об очередной волне звонков о минировании сообщает осведомленный источник. Эвакуация ведется в разных городах области, при этом «заминированными» в этот раз оказались не только суды, но и здания, где размещается прокуратура, об этом сообщают очевидцы.

Напомним, сообщения о минировании в Кузбассе поступают в течение нескольких дней во второй половине января. Так, восемь раз приходилось эвакуировать людей из здания рынка «Сотка» в Кемерове, а 29 и 30 января - из зданий судов в Новокузнецке и Кемерове.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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