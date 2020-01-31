2020-01-31T08:08:46+03:00
Общество

Ни санкнижки, ни воды: в Белове из-за нарушений закрыли продуктовый магазин

Администрации дали 20 суток, чтобы устранить нарушения
Екатерина РОМАНОВА
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Ни санкнижки, ни воды: в Белове из-за нарушений закрыли продуктовый магазин. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Ни санкнижки, ни воды: в Белове из-за нарушений закрыли продуктовый магазин. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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В городе Белово из-за многочисленных нарушений судебные приставы приостановили работу продуктового магазина.

В один из магазинов города Белово пришла проверка из Роспотребнадзора. И, как оказалось, не зря. В магазине обнаружили многочисленные нарушения санитарно-технического состояния складских помещений. Оказалось, что в двух комнатах нет отделки, а из-за этого невозможно провести нормальную дезинфекцию. У сотрудников нет гардероба, да и не у каждого из них имеется медицинская книжка.

Еще одно нарушение касается водопровода и канализации: здесь их попросту не оказалось. Кроме того, в магазине не было моечных раковин, а сырые и готовые продукты взвешивались на одних и тех же весах. При этом торговый инвентарь не обрабатывался должным образом.

- Данные нарушения несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, - отметили в пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судья Беловского городского суда Кемеровской области признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности продуктового магазина сроком на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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