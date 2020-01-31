31 Янв. 2020 2020-01-31T08:54:11+03:00

Два человека погибли в ДТП на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс "

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На автодороге, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, в четверг, 30 января, произошло ДТП. Два человека погибли при столкновении автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, случилось в четверг около 16,10 на 47-м километре автодороги К-19р. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 39-летняя женщина управляла автомобилем Ford Fokus, при этом в салоне находились еще два человека – 48-летняя пассажирка и 16-летняя девушка.

Водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения, где в это же время ехал автомобиль Scania. Машины столкнулись. Грузовик вылетел в кювет, а легковушка получила очень серьезные повреждения. 48-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, 160летняя девушка позже скончалась от полученных повреждений.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU