2020-01-31T08:54:11+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»

Водитель легковушки осталась жива
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Два человека погибли в ДТП на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс "Два человека погибли в ДТП на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс "
Изменить размер текста:

На автодороге, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, в четверг, 30 января, произошло ДТП. Два человека погибли при столкновении автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, случилось в четверг около 16,10 на 47-м километре автодороги К-19р. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 39-летняя женщина управляла автомобилем Ford Fokus, при этом в салоне находились еще два человека – 48-летняя пассажирка и 16-летняя девушка.

Водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения, где в это же время ехал автомобиль Scania. Машины столкнулись. Грузовик вылетел в кювет, а легковушка получила очень серьезные повреждения. 48-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, 160летняя девушка позже скончалась от полученных повреждений.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два громких кузбасских ЧП взял под контроль глава Следственного комитета РФ
Два человека погибли в ДТП на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»
Ни санкнижки, ни воды: в Белове из-за нарушений закрыли продуктовый магазин
Кузбасские суды в третий раз эвакуируют из-за сообщений о минировании
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке в Кузбассе
Кузбассовцы пересчитали уточек и заметили нечто необычное
Кузбассовец создал нарколабораторию в качестве подработки
Кузбасский Следком начал проверку по факту отравления подростков неизвестным веществом
В Кузбасс поступили утепленные автобусы большого класса
Кемеровские онкологи пять часов удаляли огромную опухоль
В Кузбассе снова вводится режим неблагоприятных метеоусловий
Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео
На автовокзалах Кузбасса ввели бесконтактную систему покупки билетов
Мстительный кузбассовец обиделся на чужую жену и поджег ее дом
В Новокузнецке у подростка нашли крупную партию наркотиков
Кемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности
После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницу