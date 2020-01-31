2020-01-31T09:59:52+03:00
Общество

Два громких кузбасских ЧП взял под контроль глава Следственного комитета РФ

по обоим делам даны поручения
Екатерина РОМАНОВА
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Два громких кузбасских ЧП взял под контроль глава Следственного комитета РФДва громких кузбасских ЧП взял под контроль глава Следственного комитета РФФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Сразу два дела взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Особое внимание он уделил случаю кражи младенца из роддома и двум отравившимся подросткам.

Резонансный случай, когда двое подростков отравились неизвестным веществом, взволновал кузбассовцев. Напомним, подростков нашли на мосту без сознания, и сейчас они находятся в реанимации. Состояние детей расценивается как тяжелое. Сейчас расследованием случая занимаются представители регионального Следственного комитета. Кроме того, ряд поручений по этому случаю дал председатель Следственного комитета Российской Федерации.

Второй случай, по которому Александр Бастрыкин дал особые поручения, произошел в октябре 2019 года. Тогда женщина вошла в родильное отделение больницы, взяла чужого ребенка и попыталась уйти с ним. К счастью, подъехавший в это время отец ребенка успел остановить похитительницу.

- Обвиняемая в похищении ребенка уже предстала перед судом. Вместе с тем следственными органами СК России по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту халатности сотрудников контрольно-пропускной службы медицинского учреждения, пропустивших женщину в родильное отделение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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