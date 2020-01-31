Объявленный в розыск кузбассовец украл телефон и устроил драку в сауне
33-летний кузбассовец заявился в сауну и устроил драку. А позже оказалось, что он уже был объявлен в розыск.
Двое посетителей одной из саун города Новокузнецка не нашли общего языка. Сначала они перебрасывались бранными словами, а потом занялись рукоприкладством. Администратор заведения нажала на тревожную кнопку, но к тому времени дебоширы уже устроили погром. Они повредили гипсокартонные стены и сливной бачок.
Бойцы Росгвардии задержали обоих. Оказалось, что и 33-летний новокузнечанин, и его 21-летний оппонент были пьяны. А старший из дебоширов, ко всему прочему, имел проблемы с законом.
- Росгвардейцы установили, что 33-летний дебошир находился в оперативном розыске за совершение имущественного преступления в Новокузнецке. Горожанин подозревается в краже сотового телефона, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Для дальнейшего разбирательства задержанных передали правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU