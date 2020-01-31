Двухлетний кемеровчанин застрял в батарее

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:59:41+03:00

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Кемеровские спасатели пришли на помощь двухлетнему малышу. Ребенок умудрился застрять между стеной и батареей.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 30 января в одном из домов Кемерова. В течение некоторого времени двухлетний малыш играл в комнате один. Неожиданно мать услышала громкий плач, а когда забежала в комнату, увидела, что сын застрял ногой между стеной и чугунной батареей центрального отопления.

Женщина тут же позвонила в Кемеровскую службу спасения. Спасатели осторожно освободили ногу малыша и передали его матери. Оказалось, что батарея была отключена, и мальчик не получил ожогов. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU