Дети-вандалы разгромили новогодние световые фигуры в Новокузнецке

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:24:30+03:00

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Пятеро детей решили позабавиться и сломали новогодние световые фигуры в Заводском районе. Личности юных вандалов удалось установить, но отвечать за их действия придется родителям.

Инцидент произошел 8 января в Заводском районе города Новокузнецка. Возле одного из местных кафе были установлены световые новогодние фигуры. Именно на них покусились несколько подростков. Они сломали световые фигуры, причинив ущерб в размере 45 тысяч рублей.

Владелец кафе обратился в полицию, и вскоре стражи порядка нашли детей, которые сломали чужое имущество. Ими оказались пятеро школьников в возрасте от 11 до 13 лет.

- Так как несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной и материальной ответственности, отвечать за их действия предстоит родителям. Вопрос о возмещении причиненного ущерба будет рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений. Школьники поставлены на учет в полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU