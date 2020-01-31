31 Янв. 2020 2020-01-31T13:05:33+03:00

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В Новокузнецке днем 31 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Она получила травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/757973" frameborder="0"></iframe> На пешеходном переходе в кузбасском городе сбили женщину.Видео: Инстаграм, "ДТП Новокузнецка".

Дорожно-транспортное происшествие на улице Кирова произошло 31 января около 13.15. Видеорегистратор одного из очевидцев зафиксировал, как женщина собралась переходить дорогу напротив СибГИУ. Она дождалась разрешающего сигнала светофора и шагнула на проезжую часть. Однако горожанка не прошла и пары метров, когда ее сбил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser.

- По предварительным данным, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате наезда автомобиля она получила травмы, характер которых уточняется.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сотрудники же ГИБДД напоминают пешеходам и автолюбителям о необходимости неукоснительно следовать Правилам дорожного движения и быть особенно внимательными на пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU