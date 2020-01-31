2020-01-31T13:57:50+03:00
Происшествия

Нетрезвый кемеровчанин пытался задушить 12-летнего пасынка

Мужчина не смог найти общего языка с подростком
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвый кемеровчанин пытался задушить 12-летнего пасынкаНетрезвый кемеровчанин пытался задушить 12-летнего пасынкаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Не сложились отношения у 37-летнего кемеровчанина с сыном его жены от первого брака. Во время одного из конфликтов мужчина принялся душить подростка. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

35-летняя кемеровчанка обратилась за помощью в полицию. Она рассказала о том, что ее супруг едва не задушил ее сына от первого брака – и даже обещал убить его. Как оказалось, в один из дней мужчина был нетрезвым, и они с мальчиком повздорили. Постепенно словесная перебранка перешла в открытый конфликт, и мужчина схватил ребенка за шею. Он сдавливал шею подростка, когда это увидела мать мальчика. Она заступилась за сына и обратилась за помощью в полицию.

Позже оказалось, что мужчина не раз поднимал руку на супругу, а в этот раз угрожал убийством ребенку, не сумев найти с ним общего языка.

- В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы. На время следствия задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, на дебошира составлен протокол о побоях.

За нанесение побоев мужчине грозит арест на срок до 15 суток, а за угрозу убийством – лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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