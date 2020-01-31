В последнюю ночь января ожидается до -35 градусов

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:23:17+03:00

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Вот и заканчивается январь, месяц, который был и снежным, и дождливым, и морозным, и теплым. Последняя ночь января будет морозной, да и первый февральский день – тоже.

Как сообщает пресс-служба кемеровского гидрометцентра, в ночь с 31 января на 1 февраля в Кузбассе ожидается -24…-29 градусов, а при прояснениях и до -35. В Кемерове, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах 26-28 градусов. Также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, изморозь, дымка и дым.

Днем 1 февраля в Кузбассе воздух прогреется до -15…-20 градусов, а местами – до 9-14 градусов мороза. В Кемерове ожидается -15…-17 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU