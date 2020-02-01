В Кемерове стартует чемпионат по снегоходному кроссу
В течение двух дней будет запрещена стоянка автотранспорта на одной из улиц Кемерова. причина запрета – проведение соревнований по снегоходному кроссу.
1 и 2 февраля в Кемерове будет проходить I этап чемпионата и первенства по снегоходному кроссу и областных соревнований по мотокроссу, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что участие в них примут порядка 100 спортсменов из Алтайского и красноярского краев, а также Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Пермской, Курганской областей.
На время проведения соревнований в Кемерове будет ограничена стоянка автотранспорта на улице Ноябрьской. Запрет на стоянку будет действовать с 20.00 31 января до 16.00 2 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU