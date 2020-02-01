2020-02-01T04:06:47+03:00
Общество

В Кемерове стартует чемпионат по снегоходному кроссу

Для его проведения запретят стоянку на одной из улиц областного центра
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове стартует чемпионат по снегоходному кроссуВ Кемерове стартует чемпионат по снегоходному кроссуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В течение двух дней будет запрещена стоянка автотранспорта на одной из улиц Кемерова. причина запрета – проведение соревнований по снегоходному кроссу.

1 и 2 февраля в Кемерове будет проходить I этап чемпионата и первенства по снегоходному кроссу и областных соревнований по мотокроссу, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что участие в них примут порядка 100 спортсменов из Алтайского и красноярского краев, а также Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Пермской, Курганской областей.

На время проведения соревнований в Кемерове будет ограничена стоянка автотранспорта на улице Ноябрьской. Запрет на стоянку будет действовать с 20.00 31 января до 16.00 2 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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