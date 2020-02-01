Кемеровчанин сделал дубликат ключа и попал под суд

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:24:45+03:00

Он может лишиться свободы на срок до пяти лет

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Обычный дубликат ключа довел кемеровчанина до скамьи подсудимых. Впрочем, виноват не ключ, а то, как мужчина им воспользовался.

Одна из работниц автозаправочной станции в Кемерове вышла на улицу для того, чтобы принять топливо. Дверь помещения она закрыла на замок. Но когда вернулась, обнаружила, что из кассы похищена выручка – 65 тысяч рублей.

Сотрудники полиции вскоре установили, кто может быть причастен к преступлению: подозрения пали на 30-летнего бывшего работника АЗС. Когда его задержали и доставили в полицию, мужчина признался, что незадолго до кражи денег он сделал дубликат ключа. А в тот вечер просто дождался удобного момента, проник в здание станции и забрал все деньги.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Заводский» управления МВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Похищенные денежные средства сотрудники полиции изъяли и вернули на АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU