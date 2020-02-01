В Новокузнецке загорелся банк

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:27:35+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелось здание известного банка. Тушить пламя отправилось семнадцать человек и пять единиц техники.

Сигнал о пожаре на пульт диспетчера областного управления МЧС поступил поздно вечером в пятницу, 31 января. Очевидцы сообщили, что пламя появилось в гараже частного финансового учреждения на улице Кирова в Новокузнецком городском округе.

– Пожар локализован в 21.42 по местному времени, а полностью ликвидирован уже через пять минут, в 21.47, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Также отмечается, что всего к тушению возгорания от МЧС России привлекались семнадцать человек и пять единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и восстанавливают все обстоятельства произошедшего. О них будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее стали известны подробности других громких ЧП. Под свой контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин случай кражи младенца из роддома и двух отравившихся подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU