1 Февр. 2020 2020-02-01T07:27:56+03:00

В Новокузнецке инвалид пожаловался на нарушение его трудовых прав Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ему незаконно сократили отпуск и не назначили конкретную дату выплаты заработной платы

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В Новокузнецке инвалид подал заявление в прокурату после того, как работодатель незаконно сократил его отпуск и не назначил конкретную дату выдачи заработной платы.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи Орджоникидзевского района Новокузнецка выявили нарушения трудовых прав инвалидов в муниципальном учреждении.

Они проверили организацию и выяснили, что при заключении трудового договора с инвалидом работодатель не включил обязательные условия о режиме рабочего времени – удлинение основного отпуска до тридцати дней. Вместо этого работодатель дал меньше времени для отдыха – лишь 28 календарных дней.

Кроме того, он не установил в трудовом договоре конкретную дату выдачи заработной платы.

– По фактам выявленных нарушений прокурор района внес руководителю муниципального учреждения представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание, – сообщили в ведомстве.

Отметим, сейчас все нарушения прав инвалида устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU