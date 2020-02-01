В Новокузнецке инвалид пожаловался на нарушение его трудовых прав
В Новокузнецке инвалид подал заявление в прокурату после того, как работодатель незаконно сократил его отпуск и не назначил конкретную дату выдачи заработной платы.
Как рассказали в областной прокуратуре, следователи Орджоникидзевского района Новокузнецка выявили нарушения трудовых прав инвалидов в муниципальном учреждении.
Они проверили организацию и выяснили, что при заключении трудового договора с инвалидом работодатель не включил обязательные условия о режиме рабочего времени – удлинение основного отпуска до тридцати дней. Вместо этого работодатель дал меньше времени для отдыха – лишь 28 календарных дней.
Кроме того, он не установил в трудовом договоре конкретную дату выдачи заработной платы.
– По фактам выявленных нарушений прокурор района внес руководителю муниципального учреждения представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание, – сообщили в ведомстве.
Отметим, сейчас все нарушения прав инвалида устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU