В Кузбассе эвакуировали воспитанников детского сада из-за задымления

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:40:14+03:00

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В пятницу, 31 января, в Таштаголе эвакуировали детей из детского сада № 12 «Золотой ключик». Работники учреждение почувствовали запах гари и заметили легкое задымление.

Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе в Таштагольском районе. Эксперты поясняют, что происшествие случилось в 15.23 по местному времени в минувшую пятницу. Работники детсада почувствовали запах гари и заметили дым, а после сразу вывели на улицу 148 детей – воспитанников учреждения.

– Здание обследовали пожарные. Они провели разведку помещения и обнаружили в подвале короткое замыкание без дальнейшего горения, которое стало источником дыма, – сообщили в администрации Таштагольского района.

Через час детей завели обратно и отправили по группам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новокузнецке поздно вечером загорелось здание известного банка. Тушить пламя отправилось семнадцать человек и пять единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и восстанавливают все обстоятельства произошедшего. О них будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU