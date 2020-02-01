В Новокузнецке открыли долгожданную школу № 81

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:28:16+03:00

Учреждение не могли построить около семи лет

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В субботу, 1 февраля, в Новокузнецке открыли школу-долгострой №81, которую не могли возвести на протяжении нескольких лет.

На открытии присутствовали школьники, которые будут проводить дни в новых классах, сотрудники образовательного учреждения и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В новом здании появились современные классы, специальные кабинеты для изучения естественных наук и красивый актовый зал, который позволит реализовать детям свои творческие идеи.

Глава города на своей странице в социальной сети поделился кадрами с концерта, который подготовили ученики для гостей.

– Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто надеялся и с нетерпением ждал открытия школы. Мы вместе ждали этого события, наблюдали за длительным процессом строительства. И как любой процесс, оно должно было завершиться. Случилось. И завершилось успешно, – отметил мэр.

Напомним, школу не могли достроить около семи лет. Дата открытия образовательного учреждения постоянно переносилась, а позже стало известно – из строительного бюджета украли более 9 миллионов рублей. И лишь в январе этого года прошло родительское собрание, которое провел глава города. Он показал им обновленные классы и обсудил с родителями важные организационные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU