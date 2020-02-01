Московские звезды шоу-бизнеса оценили шутки юмористов из Кемерова
Юмористический дуэт из Кемерова «Саша и Валя», участниками которого являются Александр Бударин и Валентина Бабич, выступили на телеканале ТНТ в программе Comedy Баттл. Выпуск появился в эфире в пятницу, 31 января.
Номер участники из Кузбасса посвятили отношениям Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Однако никто из членов жюри, в том числе и сама телезвезда и певица, не оценил шутки кемеровчан.
Например, Руслану Белому выступление дуэта не понравилось и он предлагал не пропускать его в следующий тур.
– Не попала в меня миниатюра. Мне казалось, что если уж беретесь за Бузову, из нее можно было выжать что-то больше. Мне просто юмора не хватило, – резюмировал коми.
С ним согласилась и Ольга Бузова.
– Мне шутки про лицо Батрутдинова не смешны. Я их сто раз слышала. Оставьте вы его в покое. Мне тоже юмора не хватило, – высказала мнение певица.
Однако поддержал ребят победитель прошлых игр Андрей Бебуришвили. Его голос стал решающим – кемеровчан пропустили в следующий этап.
Отметим, победитель телевизионного проекта получит 5 миллионов рублей и возможность подписать контракт с одним из юмористических шоу канала. За этот приз дуэт «Саша и Валя» поборются второй раз – в прошлом сезоне они дошли до финала.
ИСТОЧНИК KP.RU