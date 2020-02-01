Московские звезды шоу-бизнеса оценили шутки юмористов из Кемерова

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:57:06+03:00

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Юмористический дуэт из Кемерова «Саша и Валя», участниками которого являются Александр Бударин и Валентина Бабич, выступили на телеканале ТНТ в программе Comedy Баттл. Выпуск появился в эфире в пятницу, 31 января.

Номер участники из Кузбасса посвятили отношениям Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Однако никто из членов жюри, в том числе и сама телезвезда и певица, не оценил шутки кемеровчан.

Например, Руслану Белому выступление дуэта не понравилось и он предлагал не пропускать его в следующий тур.

– Не попала в меня миниатюра. Мне казалось, что если уж беретесь за Бузову, из нее можно было выжать что-то больше. Мне просто юмора не хватило, – резюмировал коми.

С ним согласилась и Ольга Бузова.

– Мне шутки про лицо Батрутдинова не смешны. Я их сто раз слышала. Оставьте вы его в покое. Мне тоже юмора не хватило, – высказала мнение певица.

Однако поддержал ребят победитель прошлых игр Андрей Бебуришвили. Его голос стал решающим – кемеровчан пропустили в следующий этап.

Отметим, победитель телевизионного проекта получит 5 миллионов рублей и возможность подписать контракт с одним из юмористических шоу канала. За этот приз дуэт «Саша и Валя» поборются второй раз – в прошлом сезоне они дошли до финала.

ИСТОЧНИК KP.RU