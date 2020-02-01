Задержание сбежавшего из зала суда Новокузнецка преступника попало на видео

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:16:38+03:00

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В сети появилось видео с места задержания преступника, сбежавшего из здания новокузнецкого суда. Мужчина был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы.

Кадрами конвоирования задержанного мужчина поделились очевидцы в одной из групп города в социальной сети. На кадрах видно, что совершившего побег преступника полицейские ведут к патрульной машине, держа его руки сцепленными.

Напомним, ранее сообщалось, что при поддержке полицейского спецназа сотрудники уголовного розыска задержали сбежавшего из здания Кузнецкого районного суда Новокузнецка в среду, 29 января, Андрея Федорова. Осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города, где впоследствии он и был обнаружен. Беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото

Ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Междуреченска осудили на 15 лет. После того, как суд вынес приговор, мужчина напал на конвоировавших его полицейских и сбежал.

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ИСТОЧНИК KP.RU