В Кузбассе ожидается похолодание до -33 градусов

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:17:52+03:00

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В первое воскресенье февраля температура воздуха в Кузбассе опустится до -33 градусов Цельсия. Однако ветер будет несильный 2-7 метров в секунду.

Как рассказали в Кемеровском Гидрометцентре, в ночь на воскресенье, 2 февраля, ожидается понижение температуры до -33 градусов Цельсия. В среднем по области градусник термометра будет показывать - 18-23 градуса.

А вот днем значительно потеплеет. Синоптики прогнозируют - 11-16 градусов, а на юге области - 5-10 градусов.

Ветер обещает быть слабым – 2-7 метров в секунду. Серьезных осадков также не ожидается, может присутствовать лишь переменная облачность, ночью местами по северу небольшой снег, а днем преимущественно без осадков, дым, дымка. При прояснениях местами изморозь, на дорогах гололедица.

Отметим, областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса сообщал, что в первый день февраля дворы, улицы и загородные трассы очищают от снега по области 2,8 тысяч человек и 1,4 тысяч единиц спецтехники. Вывоз снега за сутки составил 42 тысяч кубометров, а за три месяца – свыше 2,1 миллиона кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU