Кузбассовец не мог вернуться домой и угнал автомобиль
Кузбассовец украл автомобиль, чтобы вернуться домой. Теперь он может стать от пункта назначения еще дальше – ему грозит тюремное заключение на пять лет.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в дежурную часть «Грамотеино» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратился мужчина. Он рассказал, что с парковки многоквартирного дома пропал его автомобиль марки ВАЗ-2115. Сумма причиненного ущерба составила 85 тысяч рублей.
– Работая по данному сигналу, сотрудники полиции через несколько часов обнаружили разыскиваемый автомобиль в Полысаеве, во дворе одного из частных домов, – сообщили в ведомстве.
Угонщиком оказался 24-летний знакомый потерпевшего. Мужчины вместе отдыхали – они распивали спиртное. Когда хозяин дома на несколько минут вышел из комнаты, гость взял ключи от его машины и уехал.
Сейчас дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбудил уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU