1 Февр. 2020 2020-02-01T13:11:53+03:00

Кузбассовец не мог вернуться домой и угнал автомобиль Фото: Кирилл ЧАЩИН

Теперь он может отправиться в тюрьму на пять лет

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Кузбассовец украл автомобиль, чтобы вернуться домой. Теперь он может стать от пункта назначения еще дальше – ему грозит тюремное заключение на пять лет.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в дежурную часть «Грамотеино» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратился мужчина. Он рассказал, что с парковки многоквартирного дома пропал его автомобиль марки ВАЗ-2115. Сумма причиненного ущерба составила 85 тысяч рублей.

– Работая по данному сигналу, сотрудники полиции через несколько часов обнаружили разыскиваемый автомобиль в Полысаеве, во дворе одного из частных домов, – сообщили в ведомстве.

Угонщиком оказался 24-летний знакомый потерпевшего. Мужчины вместе отдыхали – они распивали спиртное. Когда хозяин дома на несколько минут вышел из комнаты, гость взял ключи от его машины и уехал.

Сейчас дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбудил уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU