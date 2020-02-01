Мошенники похитили у кузбасской пенсионерки 35 тысяч рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:23:19+03:00

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Мошенники украли у кузбасской пенсионерки 35 тысяч рублей. Они позвонили пожилой женщине и представились сотрудниками одного из банка.

Как рассказали в полиции Кузбасса, к ним обратилась пожилая жительница Юрги. Она сообщила, что у нее похитили все сбережения с банковской карты.

Пенсионерке позвонила девушка и представилась сотрудницей одного из известных банков. Она убедила пожилую женщину перевести на «безопасный» счет все сбережения, так как ее деньги якобы пытались похитить мошенники.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователь уже возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU