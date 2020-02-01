Певица из Кузбасса выступила в Колумбии
Певица Государственной филармонии Кузбасса Чылтыс Таннагашева представила шорскую музыкальную культуру в Колумбии.
В областном департаменте культуры сообщили, что Чылтыс Таннагашева выступила с сольным концертом в университете Лос-Андеса – крупнейшем учебном и культурном центре Боготы. Здесь прошел III Всемирный музыкальный фестиваль.
– До 1 февраля меня попросили записаться в студии совместно с местным колумбийским музыкантом Икаро Вальдеррама. Пока еще не представляю, что из этого выйдет, но думаю, это будет импровизированный синтез культур, – рассказала исполнительница
Отметим, специально для иностранцев Чылтыс Таннагашева провела мастер-классы по игре на шорском национальном инструменте – темир-комузе и по голосовым имитациям. Онлайн-запись на занятия кузбасской певицы была закрыта сразу после ее открытия. Интерес к шорской музыкальной культуре проявили любитель музыки всех возрастов: от студентов до профессионалов.
Также на фестивале выступила тувинская группа «Хуун-Хуур-Ту», музыканты из Горной Шории и Хакасии.
ИСТОЧНИК KP.RU