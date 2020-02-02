2020-02-02T04:04:23+03:00
Происшествия

В Кузбассе арестовали сотрудников ГУФСИН

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения для четырех бывших сотрудников ведомства
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе арестовали сотрудников ГУФСИНВ Кузбассе арестовали сотрудников ГУФСИНФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе Центральный районный суд областной столицы избрал меру пресечения для четырех сотрудников ГУФСИН, которые ранее были задержаны.

– Центральным районным судом города Кемерово удовлетворены ходатайства следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вотношении четырёх сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области. Срок их содержания под стражей установлен до 20.03.2020 года, – указано в опубликованном на сайте суда сообщении.

Однако данное решение пока не вступило в силу, так как задержанные и их адвокаты решили обжаловать решение судьи.

Отметим, пока остается неизвестным причина их задержания конкретное учреждение, где работали сотрудники ведомства. Одна из версий – мужчины работали в ИК-37, а повод для задержания – издевательства над заключенными.

Однако в ГУФСИН по Кемеровской области, эту информацию не подтвердили. В пресс-службе учреждение рассказали, что сейчас ведутся следственные мероприятия, поэтому подробности дела не могут быть переданы общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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