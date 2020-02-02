После проверок пожара в «Зимней вишне» могут внести поправки в КоАП

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:01:09+03:00

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По итогам проверки после пожара в «Зимней вишне» госдума предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предполагается, что будут назначены большие штрафы или приостановка деятельности для юридических лиц за повторное нарушение правил пожарной безопасности.

Сейчас все документ находятся на доработке. Устраняются правовые пробелы в регулировании пожарной безопасности. Предполагается, что за повторное нарушение правил будут назначены административные штрафы для физических лиц в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а для должностных – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Предприниматели могут получить еще более серьезное наказание. Люди, занимающие бизнесом, но не имеющие статут юридического лица, могут получить штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 30 суток. Юридическим лицам грозит предписание от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 30 суток, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Отметим, в документах выделяют такие нарушения, как неработоспособность или неисправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты. Кроме того, отдельно выделяют несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU