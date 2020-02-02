2020-02-02T06:20:14+03:00
Происшествия

Кузбассовец пойдет под суд за хранение марихуаны

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец пойдет под суд за хранение марихуаныКузбассовец пойдет под суд за хранение марихуаныФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Беловского района предстанет перед судом за то, что хранил у себя дома марихуану. Ему грозит серьезное наказание.

Осень прошлого года полицейские задержали 36-летнего жителя села Стробачаты, который переносил в рюкзаке высушенную траву с характерным запахом конопли. Мужчина пояснил, что нарвал ее для личного употребления. Проведенное исследование показало, что это марихуана массой около 200 граммов. Кроме того, во время осмотра дома местного жителя стражи порядка обнаружили место, где обвиняемый готовил наркотик. Масса гашишного масла составила 3,5 грамма.

-В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены на рассмотрение в Беловский районный суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, составляет 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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