Звонок из Москвы лишил жительницу Кузбасса 140 тысяч рублей

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:20:44+03:00

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В Кузбассе полицейские разыскивают мошенника, который похитил у 40-летней женщины 140 тысяч рублей. Известно, что он звонил с московского номера.

Как выяснил стражи порядка, жительницы Полысаева поступил звонок от неизвестного, который предложил заработать с помощью торговых операций на бирже. Однако для этого сначала нужно было перевести деньги на указанный счет, якобы для покупки акций. Ничего не подозревающая женщина перечислила 140 тысяч рулей, однако ее собеседник сразу после этого перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За мошенничество мужчина грозит до пяти лет тюрьмы.

-Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Не доверяйте информации о быстром обогащении и не перечисляйте деньги незнакомым людям, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU