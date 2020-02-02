2020-02-02T08:26:09+03:00
Происшествия

Двое неизвестных ради забавы вскрывали машины в Новокузнецке

Злоумышленников задержали
Ирина АВТУШКО
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Двое неизвестных шутки ради вскрывали машины в НовокузнецкеДвое неизвестных шутки ради вскрывали машины в НовокузнецкеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Новокузнецке задержаны двое молодых людей, которые похищали ценные вещи из чужих автомобилей. Делали они это, чтобы позабавиться.

О произошедшем полицейским рассказали автовладельцы. По их словам неизвестные ночью вытащили из машин ценные вещи. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

В ходе розыска злоумышленники были установлены – ими оказались двое 20-летних жителей Новокузнецкого района. Они приехали из поселка Елань и ночью забавы ради решили вскрыть чужой автомобиль. В одном из дворов Новокузнецка они обнаружили незапертую «ГАЗель», после чего один из подозреваемых открыл дверь автомобиля и похитил из салона ящик с инструментами. Он решил впоследствии подарить его своему отцу. Кроме того, в соседнем дворе подельники отверткой открыли дверь ВАЗ-21099 и похитили аккумулятор, который сдали в пункт приема цветных металлов за 400 рублей.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

-В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области – Сотрудники уголовного розыска изъяли все похищенное имущество и вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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