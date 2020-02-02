2020-02-02T09:18:52+03:00
Общество

Кузбассовцев напугала стая из 26 бродячих собак

Видео животных появилось в соцсетях [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев напугала стая из 26 бродячих собак. Фото: ЧП (Инцидент и ДТП) Белово/ vk.comКузбассовцев напугала стая из 26 бродячих собак. Фото: ЧП (Инцидент и ДТП) Белово/ vk.com
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Жительница Белова разместила видео в одном из городских пабликов, на котором запечатлена стая бродячих собак. Такое количество бесконтрольных животных, свободно бегающих по улицам днем, обеспокоило женщину.

-Хотела бы попросить обратить на это видео внимание, за сегодня это уже вторая стая собак в микрорайоне Бабанаково. В первой стае по Энгельса насчитали 26 собак. Они с ног сшибают взрослых людей, а что же про детей никто не подумал, как они бедные пугаются, когда летит такая бешеная стая. Администрация, обратите внимание, - написала горожанка.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что убийство собак проблему не решит – в городе нужны приюты для бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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