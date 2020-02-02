2020-02-02T10:12:18+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове загорелись частный дом и торговый павильон

Причины случившегося выясняются
Ирина АВТУШКО
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Ночью в Кемерове загорелись частный дом и торговый павильонНочью в Кемерове загорелись частный дом и торговый павильонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на воскресенье, 2 февраля, в Кемерове загорелись частный жилой дом и торговый павильон. На место незамедлительно прибыли пожарные.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании дома на улице Алданская поступил в 1.13. На место выехали 25 человек и шесть единиц техники. В результате в 1.53 пожар был локализован и в 1.58 полностью потушен.

Второй сигнал поступил в ведомство в 3.27. Сообщалось, что горит частный торговый павильон на проспекте Шахтеров. Пожар удалось потушить уже в 3.38. всего к ликвидации возгорания привлекалось восемь пожарных и две единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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