В Кузбасс идет потепление

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:00:57+03:00

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В понедельник, 3 февраля, в Кузбассе потеплеет. Прогноз на первый рабочий день дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на понедельник по области ожидается -16…-21 градус, местами до -28. Днем воздух прогреется до -10…-15 градусов, а местами до -4…-9. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове в ночь на 3 февраля столбики термометра зафиксируют -18…-20 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов. Как и в целом по области, в областной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU