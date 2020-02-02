2020-02-02T11:00:57+03:00
Общество

В Кузбасс идет потепление

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 3 февраля
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбасс идет потеплениеВ Кузбасс идет потеплениеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 февраля, в Кузбассе потеплеет. Прогноз на первый рабочий день дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на понедельник по области ожидается -16…-21 градус, местами до -28. Днем воздух прогреется до -10…-15 градусов, а местами до -4…-9. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове в ночь на 3 февраля столбики термометра зафиксируют -18…-20 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов. Как и в целом по области, в областной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбасс идет потепление
Ночью в Кемерове загорелись частный дом и торговый павильон
Кузбассовцев напугала стая из 26 бродячих собак
Двое неизвестных ради забавы вскрывали машины в Новокузнецке
Звонок из Москвы лишил жительницу Кузбасса 140 тысяч рублей
Кузбассовец пойдет под суд за хранение марихуаны
После проверок пожара в «Зимней вишне» могут внести поправки в КоАП
В Кузбассе арестовали сотрудников ГУФСИН
Певица из Кузбасса выступила в Колумбии
Мошенники похитили у кузбасской пенсионерки 35 тысяч рублей
Кузбассовец не мог вернуться домой и угнал автомобиль
В Кузбассе ожидается похолодание до -33 градусов
Задержание сбежавшего из зала суда Новокузнецка преступника попало на видео
Московские звезды шоу-бизнеса оценили шутки юмористов из Кемерова
Сбежавшего из зала суда преступника задержали в Новокузнецке
В Новокузнецке открыли долгожданную школу № 81
В Кузбассе эвакуировали воспитанников детского сада из-за задымления
В Новокузнецке инвалид пожаловался на нарушение его трудовых прав
В Новокузнецке загорелся банк
Кемеровчанин сделал дубликат ключа и попал под суд
В Кемерове стартует чемпионат по снегоходному кроссу