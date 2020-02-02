2020-02-02T12:07:37+03:00
Общество

Спасатель из Кузбасса стал призером международного турнира

Соревнования прошли в австрийском Инсбруке
Ирина АВТУШКО
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Спасатель из Кузбасса стал призером международного турнира. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиСпасатель из Кузбасса стал призером международного турнира. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Спасатель из Кузбасса Александр Ивлиев вошел в число призеров Зимних всемирных игр мастеров. Международные соревнования прошли в январе.

Спасатель Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» Александр Ивлиев стал обладателем «бронзы» в «Winter World Master Games» (WWMG) или Зимние Всемирные игры мастеров в возрастной категории 55-59 лет. Он выступил в таких дисциплинах как прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье,

Отметим, что WWMG - это крупнейшие международные состязания по зимним видам спорта для спортсменов-любителей старше 30 лет. В этом году между собой соревновалось более трех тысяч участников из 56 стран мира в 12 видах спорта, включая горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фигурное катание, биатлон, горнолыжный спорт, керлинг и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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