2020-02-02T14:52:34+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о необычных помощниках туристов в Шерегеше

Они помогают отдыхающим на склоне горы Зеленой
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев рассказал о необычных помощниках туристов в Шерегеше. Фото: Сергей Цивилев: InstagramСергей Цивилев рассказал о необычных помощниках туристов в Шерегеше. Фото: Сергей Цивилев: Instagram
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Губерантор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о необычных помощников для туристов. Это волонтеры, которые дежурят на склоне горы Зеленой.

По информации, которую глава области опубликовал у себя в соцсетях, на горнолыжном курорте Шерегеше добровольно трудятся 10 студентов-волонтеров из техникумов Таштагола и Новокузнецка. Ребята называют себя «помогаторами» и занимаются добрыми делами по выходным.

-В их рюкзаках всегда найдется термос с горячим чаем, внешний аккумулятор с набором зарядных шнуров, информационный буклет и другие полезные приспособления. Волонтеры одеты в яркие брендированные жилеты «Шерегеш», поэтому не заметить их просто невозможно, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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