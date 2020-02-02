Сергей Цивилев рассказал о необычных помощниках туристов в Шерегеше

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:52:34+03:00

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Губерантор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о необычных помощников для туристов. Это волонтеры, которые дежурят на склоне горы Зеленой.

По информации, которую глава области опубликовал у себя в соцсетях, на горнолыжном курорте Шерегеше добровольно трудятся 10 студентов-волонтеров из техникумов Таштагола и Новокузнецка. Ребята называют себя «помогаторами» и занимаются добрыми делами по выходным.

-В их рюкзаках всегда найдется термос с горячим чаем, внешний аккумулятор с набором зарядных шнуров, информационный буклет и другие полезные приспособления. Волонтеры одеты в яркие брендированные жилеты «Шерегеш», поэтому не заметить их просто невозможно, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU