Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснобродском местный житель обнаружил в купленной пачке сухариков неприятный и весьма неаппетитный сюрприз. Увиденным он поделился в социальных сетях.

-Это какой то п…ц, что мы едим и чем нас травят. Купил сегодня кириешки «Холодец с хреном», а там сушеная двухвостка в пачке. Это еще остальные 4 не стал открывать, выкинул! – написал пользователь. При этом он уточнил, что сухарики были куплены в магазине одной из известных торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU