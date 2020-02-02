Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку
Фотографиями он поделился в соцсетях
Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку. Фото: "Подслушано Краснобродский"/ vk.com
Изменить размер текста:
В Краснобродском местный житель обнаружил в купленной пачке сухариков неприятный и весьма неаппетитный сюрприз. Увиденным он поделился в социальных сетях.
-Это какой то п…ц, что мы едим и чем нас травят. Купил сегодня кириешки «Холодец с хреном», а там сушеная двухвостка в пачке. Это еще остальные 4 не стал открывать, выкинул! – написал пользователь. При этом он уточнил, что сухарики были куплены в магазине одной из известных торговых сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU