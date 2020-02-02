2020-02-02T14:10:23+03:00
Общество

Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку

Фотографиями он поделился в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку. Фото: "Подслушано Краснобродский"/ vk.comКузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку. Фото: "Подслушано Краснобродский"/ vk.com
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В Краснобродском местный житель обнаружил в купленной пачке сухариков неприятный и весьма неаппетитный сюрприз. Увиденным он поделился в социальных сетях.

-Это какой то п…ц, что мы едим и чем нас травят. Купил сегодня кириешки «Холодец с хреном», а там сушеная двухвостка в пачке. Это еще остальные 4 не стал открывать, выкинул! – написал пользователь. При этом он уточнил, что сухарики были куплены в магазине одной из известных торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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