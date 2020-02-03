В Кузбассе кондукторам хотят дать право выписывать штраф безбилетникам

3 Февр. 2020 2020-02-03T03:07:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламент Кузбасса провел совещание по оптимизации деятельности транспортных предприятий. Один из вопросов для обсуждения стала возможность дать право кондукторам выписывать штрафы «зайцам».

-Транспортные компании обратились с предложением предоставить контролерам полномочия по составлению административных протоколов в отношении пассажиров за безбилетный проезд в общественном транспорте, — рассказал председатель комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Владимир Вильчиков.

Он добавил, что сейчас по закону составлять такие протоколы могут только должностные лица - члены административных комиссий, должностные лица местных администраций, полицейские. Поэтому предлагается в число должностных лиц внести и контролеров. Другой вариант – внести контролеров в состав административных комиссий, что придаст им статус должностных лиц.

В итоге принято решение в подготовке изменений в закон «Об административных правонарушениях в Кемеровской области». Кроме того, депутаты изучат и такой вопрос как повышение штрафов за безбилетный проезд. Сейчас он составляет 100 рублей – это одна из самых низких сумм в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU