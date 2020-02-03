Юные физики из Новокузнецка стали первыми на Сибирском турнире
Сильнейшей среди 26 команд Сибири стала команда новокузнецкого лицея. Старшеклассники одержали победу на Сибирском турнире юных физиков.
Турнир проходил на базе физического факультета НГУ, и за победу боролись команды из Новосибирска, Воронежа, Улан-Уде, Алма-Аты и Кузбасса. Пятеро старшеклассников команды лицея №84 с блеском прошли четыре отборочных тура и завоевали золото в финальном турнире.
Ребята состязались в умении решать сложные исследовательские задачи, представлять и аргументировать свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях – физических боях. И в упорной борьбе доказали право представить СФО на Всероссийском турнире, который пройдет в марте в Екатеринбурге.
К слову, в жюри турнира входят физики исследовательских институтов СО РАН, студенты ведущих вузов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU