2020-02-03T06:17:25+03:00
Общество

Юные физики из Новокузнецка стали первыми на Сибирском турнире

За победу боролись 26 команд
Екатерина РОМАНОВА
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Юные физики из Новокузнецка стали первыми на Сибирском турнире. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.Юные физики из Новокузнецка стали первыми на Сибирском турнире. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.
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Сильнейшей среди 26 команд Сибири стала команда новокузнецкого лицея. Старшеклассники одержали победу на Сибирском турнире юных физиков.

Турнир проходил на базе физического факультета НГУ, и за победу боролись команды из Новосибирска, Воронежа, Улан-Уде, Алма-Аты и Кузбасса. Пятеро старшеклассников команды лицея №84 с блеском прошли четыре отборочных тура и завоевали золото в финальном турнире.

Ребята состязались в умении решать сложные исследовательские задачи, представлять и аргументировать свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях – физических боях. И в упорной борьбе доказали право представить СФО на Всероссийском турнире, который пройдет в марте в Екатеринбурге.

К слову, в жюри турнира входят физики исследовательских институтов СО РАН, студенты ведущих вузов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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