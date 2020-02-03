Из-за неисправной печи в Кузбассе сгорел дом

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:18:35+03:00

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Нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи обернулось бедой для жителей Анжеро-Судженска. Здесь пожар уничтожил дом и надворные постройки.

Сигнал о том, что на улице Кирпичной в Анжеро-Судженске горит частный дом, поступил на пульт диспетчера в 02.38. Когда первое подразделение прибыло на место ЧП, огонь уже охватил стены дома, летней кухни и надворных построек и внутри, и снаружи.

- В результате пожара обгорели стены дома и летней кухни внутри и снаружи, частично обрушилось потолочное перекрытие, сгорели надворные постройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Сгорела обрешетка крыли и летней кухни. В общей сложности площадь пожара составила 194 квадратных метра.

10 человек и четыре единицы техники смогли справиться с пожаром лишь к 03.22. По предварительным данным, его причиной стало нарушение правил эксплуатации печей.

К слову, только за прошедшую неделю в Кузбассе по этой же причине произошло 15 пожаров, при этом несколько из них – из-за неправильной утилизации золы. Сотрудники МЧС призывают кузбассовцев особенно внимательно следить за состоянием печей, не оставлять рядом легко воспламеняющиеся предметы и жидкости, правильно утилизировать золу.

ИСТОЧНИК KP.RU