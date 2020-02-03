Недовольная пациентка лишила кемеровских стоматологов оборудования

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:20:46+03:00

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Одна из стоматологий Кемерова может лишиться установки из-за долга перед пациенткой. Изготовленные для нее протезы оказались некачественными, и женщина обратилась в суд.

Кемеровчанка обратилась в стоматологическую клинику, чтобы ей изготовили и установили керамические протезы. Врачи выполнили свою работу, женщина оплатила счет. Однако позже у нее возникли сомнения относительно качества. Пациентка обратилась к завкафедрой ортопедической стоматологии, и там ей подтвердили, что качество протезов действительно не соответствует клиническим функциональным требованиям. Впрочем, в клинике отказались возвращать деньги за плохую работы. Тогда кемеровчанка отправилась в суд.

- Суд постановил взыскать с клиники денежные средства за некачественно оказанную услугу, моральный вред, а также штраф за невыполнение требований потребителя, общая сумма составила 75 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Но и решение суда не подвигло руководство клиники вернуть деньги пациентке. Тогда сотрудники УФССП наложили арест на имущество организации – стоматологическую установку. Ее предварительная стоимость составляет 75 тысяч рублей. И у должника есть всего 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае стоматологическую установку передадут на реализацию, а вырученные деньги передадут пациентке.

ИСТОЧНИК KP.RU