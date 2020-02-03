В кузбасском городе возводят уникальный спортивный комплекс

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:40:58+03:00

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В городе Белово вовсю идет строительство уникального спортивного комплекса. Предполагается, что по уровню оснащения он будет самым современным за Уралом, а заниматься здесь беспрепятственно смогут и маломобильные граждане.

На стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» вовсю кипит работа. Во время штаба, который провели на территории ФОКа городские власти, стало понятно, что все работы идут по графику.

Так, в первом корпусе, где будет располагаться бассейн, уже приступили к устройству межэтажных перекрытий. На 50 процентов выполнена сеть теплоснабжения, практически готовы водопровод и водоотведение – за исключением территории, которую сейчас занимает башенный кран.

- На сегодняшний день стоит задача – закрыть периметр всех корпусов сэндвич-панелями. Практически весь материал уже доставлен на стройплощадку. После того, как обошьем здания, приступим к остеклению, - отметил замглавы Беловского городского округа по строительству Андрей Бахур.

Напомним, ФОК «Металлург» будет включать в себя футбольное поле, бассейн, беговые дорожки. В трех корпусах комплекса расположатся спортивные залы для занятий различными видами спорта, гостиница для спортсменов, конференцзал, столовая и зал для занятий танцами. Спорткомплекс будет адаптирован для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU