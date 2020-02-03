3 Февр. 2020 2020-02-03T07:45:49+03:00

В Кузбассе самые дешевые в Сибирском федеральном округе хлеб и колбаса Фото: Артем ЛЕНЦ

В среднем килограмм хлеба обходится жителям в 38,6 рубля, а колбасы – 340,49 рубля

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В Кузбассе зафиксировали самые дешевые в Сибирском федеральном округе цены на хлеб и колбасу. В среднем продукты обойдутся жителям в 38,6 рубля и 340,49 рубля соответственно.

Об этом рассказали эксперты Томскстата. Они проанализировали цены на продовольственные товары в региональных столицах Сибирского федерального округа: Томске, Новосибирске, Горно-Алтайске, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Омске, Кызыле, Абакане и Кемерове. Данные приведены на 27 января 2020 года.

Как сообщают специалисты, в областном центре Кузбасса можно приобрести самые дешевые пшеничный хлеб, вареную колбасу и охлажденную или мороженую курицу. Килограмм этих продуктов обойдутся потребителям в 38,6 рубля, 340,49 рубля и 133,87 рубля соответственно.

Если сравнивать эти цены с другими регионами, то можно заметить значительную разницу. Например, самый дорогой пшеничных хлеб в Красноярске – покупатель отдаст 60,1 рублей за килограмм, вареная колбаса в Томске с ценой в 432,11 рубля за килограмм, куры – в Иркутске, их цена составила 191,45 рубля за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU