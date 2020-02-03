В Кузбассе педагогам увеличили зарплату на 3,8 процента
В Кузбассе с 1 января 2020 года вступили в силу поправки к постановлению, благодаря которым должностные оклады педагогов разного профиля увеличиваются на 3,8 процента.
Решение было опубликовано на сайте правительства региона. Оно вносит изменение в действующее постановление «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений».
Теперь благодаря документам, с 1 января 2020 года должностные оклады педагогов разного профиля увеличиваются на 3,8 процента. Они вырастут у работников дошкольных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования: инструкторов, вожатых, музыкальных руководителей, тренеров и методистов.
Также повышение заработной платы могут ждать и другие специалисты сферы образования и культуры: работники библиотек, музеев, исследовательских лабораторий, артистов театров, работники клубов, а также их технические сотрудники. Коснутся изменения и медиков, трудоустроенных в образовательных учреждениях.
Контролировать исполнение постановление будет замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.
ИСТОЧНИК KP.RU