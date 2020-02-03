3 Февр. 2020 2020-02-03T08:44:34+03:00

В Кузбассе педагогам увеличили зарплату на 3,8 процента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Решение вступило в силу с 1 января 2020 года

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В Кузбассе с 1 января 2020 года вступили в силу поправки к постановлению, благодаря которым должностные оклады педагогов разного профиля увеличиваются на 3,8 процента.

Решение было опубликовано на сайте правительства региона. Оно вносит изменение в действующее постановление «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений».

Теперь благодаря документам, с 1 января 2020 года должностные оклады педагогов разного профиля увеличиваются на 3,8 процента. Они вырастут у работников дошкольных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования: инструкторов, вожатых, музыкальных руководителей, тренеров и методистов.

Также повышение заработной платы могут ждать и другие специалисты сферы образования и культуры: работники библиотек, музеев, исследовательских лабораторий, артистов театров, работники клубов, а также их технические сотрудники. Коснутся изменения и медиков, трудоустроенных в образовательных учреждениях.

Контролировать исполнение постановление будет замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

ИСТОЧНИК KP.RU