2020-02-03T12:02:30+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пожар в автомобиле скорой помощи попал на видео

Потушили машину уже черед одиннадцать минут после поступления сигнала тревоги
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке пожар в автомобиле скоро помощи попал на видео. ФОТО: incident_kuzbass/instagramВ Новокузнецке пожар в автомобиле скоро помощи попал на видео. ФОТО: incident_kuzbass/instagram
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В воскресенье, 2 февраля, в Новокузнецке загорелась карета скорой помощи. Пламя потушили за одиннадцать минут, однако автомобиль полностью сгорел – сигнал о происшествии поступил поздно.

Об этом в одной из групп города в социальной сети рассказали очевидцы инцидента. Они сообщили, что машина вспыхнула в одно мгновение, а огонь был очень ярким и заметным издалека. А на кадрах видно, что пламя полностью обхватило машину.

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В Новокузнецке сгорела машина скорой помощи
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– В МЧС сигнал о возгорании поступил в 00.54. На место отправилось восемь человек и две единицы техники. На момент прибытия "ГАЗель" 2015 года выпуска была полностью охвачена огнем, – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Потушили пламя уже через одиннадцать минут после поступления сигнала. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина скорой помощи выгорела полностью, так как о происшествии сообщили слишком поздно.

Сейчас эксперты восстанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина чрезвычайного происшествия – неисправность электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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